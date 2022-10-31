Тото Вольфф: «Вряд ли стратегия «медиум» – «софт» позволила бы нам обогнать «Ред Булл»

Исполнительный директор «Мерседеса» считает, что команда не смогла бы обойти Макса Ферстаппена в борьбе за победу на Гран-при Мексики, даже если бы приняла решение поменять стратегию по ходу заезда.

Вариант «медиум» – «хард», на который сделали ставку в «Мерседесе», сработал не так хорошо из-за не лучшей работы самой жесткой по составу резины, а также из-за оказавшейся крайне высокой износоустойчивости «медиума».

Вольффу задали вопрос, мог ли «Мерседес» как-то переломить ситуацию, если бы команда изменила стратегию по ходу заезда и вместо «харда» перевела бы своих гонщиков на «софт» с более поздним моментом единственного пит-стопа:

«Не думаю, что эта стратегия позволила бы нам обогнать «Ред Булл» – просто из-за отрывов. Ведь мы говорим о фактически зеркальном варианте стратегии «Ред Булл».

Если бы мы тоже выбрали стратегию «софт» – «медиум», то в первом повороте это могло бы дать какое-то преимущество. Льюис стартовал с внешней траектории – так что сложно сказать, чем бы все закончилось в первом повороте. Но да, на другой стратегии мы бы оказались еще ближе к «Ред Булл».

Также Вольфф согласился с тем, что в Мехико команда могла упустить лучший шанс выиграть гонку в этом сезоне. Последний раз «Мерседес» проводил сезон без побед в 2011 году:

«Да, данные симуляции говорят, что в Мексике был лучший шанс. С другой стороны мы видим тенденцию – что «Мерседес» начинает бороться. Я горжусь тем, что команда сделала в этот уик-энд. Мы много экспериментировали, ребята старались раздвинуть границы возможного. Думаю, в оставшихся гонках мы будем как стараться показать максимум, так и главным образом готовиться к следующему сезону».

Что случилось на Гран-при Мексики: победный рекорд Ферстаппена, стратегический нокаут «Мерседеса» от «Ред Булл», «Феррари» слила минуту

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram