Оскар Пиастри: «Нужен другой подход к пилотажу. Когда напарник выигрывает гонку, пятое место – не так уж впечатляюще»

Пиастри подвел итоги неудачного уик-энда в Мексике.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри финишировал пятым на Гран-при Мехико и потерял лидерство в чемпионате, пропустив напарника Ландо Норриса .

«Всю гонку я ехал за кем-нибудь и просто страдал в грязном воздухе. Для меня важнее всего было извлечь те выводы, которые я хотел извлечь.

Вчера стало очевидно, что нужно довольно сильно поменять какие-то вещи в пилотаже. Сегодня я пытался минимизировать потери, но также чему-то научиться. Я добился некоторого прогресса и доволен им.

Конечно, когда твой напарник выигрывает гонку, пятое место – не так уж впечатляюще.

Я не пилотировал иначе, когда должен был это делать. Странно было с этим разбираться – в последние уик-энды шины требовали другого подхода к пилотажу.

Важно помнить, что на других 19 гонках мой подход работал довольно хорошо. Речь о том, чтобы использовать новые приемы, а не о том, чтобы переизобретать себя», – заявил австралиец.

