0

Нико Хюлькенберг о сходе: «Я выбыл из гонки еще до ее начала»

Хюлькенберг объяснил сход в Мехико.

Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг рассказал, что сошел с дистанции Гран-при Мехико вскоре после старта заезда из-за неполадок в работе двигателя, которые возникли еще до начала гонки, по ходу установочного круга.

«Возникли проблемы с силовой установкой. Все началось на установочном круге перед стартом. Показатели мощности двигателя постоянно прыгали – он то начинал работать на максимуме, то мощность внезапно падала.

Из-за этих проблем я не мог даже нормально прогреть шины. Так что старт гонки получился провальным. В целом я выбыл из гонки еще до ее начала», – рассказал Хюлькенберг.

Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон – провал!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
logoФормула-1
logoНико Хюлькенберг
logoЗаубер
logoГран-при Мексики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Феррари» вернулась на 2-е место в Кубке конструкторов и опережает «Мерседес» на 1 очко, «Ред Булл» – на 10
57 минут назад
Лоусон чуть не сбил двух маршалов в начале Гран-при Мехико: «Я просто глазам своим не поверил»
сегодня, 22:51Фото
Фредерик Вассер: «10 секунд – чрезмерный штраф для Хэмилтона»
сегодня, 22:48
Гельмут Марко: «На сто процентов убеждены, что Ферстаппен бы финишировал вторым. Но Сайнс преподнес «Феррари» прощальный подарок»
сегодня, 22:36
Оскар Пиастри: «Нужен другой подход к пилотажу. Когда напарник выигрывает гонку, пятое место – не так уж впечатляюще»
сегодня, 22:33
Норриса освистали болельщики после победы в Мексике
сегодня, 22:15
Жак Вильнев: «Норрис провел эту гонку как пилот, который хочет стать чемпионом»
сегодня, 22:15
Шарль Леклер о борьбе с Ферстаппеном: «Меня спасла VSC»
сегодня, 22:08
Макс Ферстаппен: «Главной задачей было выжить на первом отрезке гонки»
сегодня, 22:06
Ландо Норрис: «Гонка в Мехико получилась очень простой – этого мне и хотелось»
сегодня, 21:58
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15