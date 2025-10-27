Нико Хюлькенберг о сходе: «Я выбыл из гонки еще до ее начала»
Хюлькенберг объяснил сход в Мехико.
Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг рассказал, что сошел с дистанции Гран-при Мехико вскоре после старта заезда из-за неполадок в работе двигателя, которые возникли еще до начала гонки, по ходу установочного круга.
«Возникли проблемы с силовой установкой. Все началось на установочном круге перед стартом. Показатели мощности двигателя постоянно прыгали – он то начинал работать на максимуме, то мощность внезапно падала.
Из-за этих проблем я не мог даже нормально прогреть шины. Так что старт гонки получился провальным. В целом я выбыл из гонки еще до ее начала», – рассказал Хюлькенберг.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
