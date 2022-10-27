Ральф Шумахер: «Хаас» должен понять, что альтернативы Мику на сезон-2023 нет»

считает, что «Хаас» вынужден продлить контракт с .

Соглашение Мика истекает в конце 2022 года. Считает, что конкурентом Шумахера является резервный пилот Нико Хюлькенберг.

«Мик делает все необходимое, чтобы продолжить выступления за «Хаас» в 2003 году. Джин Хаас и Гюнтер Штайнер тоже должны хорошенько подумать над этим и понять, что альтернативы Мику нет.

– не вариант, а скорее на пути к завершению карьеры. Учитывая выступления и прогресс в этом году, видно, что у Мика большой потенциал, который еще предстоит раскрыть. Так что альтернативы нет.

Конечно, возможен и вариант, при котором Мик станет запасным в другой команде, как Риккардо, а затем получит место основного гонщика в 2024 году. Но для развития было бы лучше оставаться в кокпите «Формулы-1».

Кроме того, следующий сезон станет для Мика третьим в «Ф-1», и болид уже хорошо разработали. Из-за потолка расходов другие команды не смогут совершить огромный скачок. Поэтому стабильность важна для обеих сторон – в 2023 году можно будет пожинать плоды и вместе праздновать большие успехи», – считает бывший пилот «Формулы-1» и эксперт немецкого Sky.

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