Гюнтер Штайнер о составе пилотов «Хааса» на следующий сезон: «Мы заняты обсуждением последних деталей»

Руководитель рассказал, что команда близка к принятию решения по составу пилотов на следующий сезон.

В «Хаасе» пока не определились с тем, кто будет напарником Кевина Магнуссена. Считается, что помимо на место в команде претендует .

«Мы примем решение. Надеюсь, это случится уже скоро. Но на сто процентов пока ничего не решено. Мы заняты обсуждением последних деталей – занимаемся вещами, которые нужно сделать. И после этого примем решение. Это работа, которую нужно выполнить. Когда этот вопрос будет решен, мы сможем заняться следующей задачей. Для команды это важное решение».

Также Штайнер рассказал о целях команды на три оставшихся Гран-при. В данный момент «Хаас» занимает восьмое мест в Кубке конструкторов с 38 очками, на два балла опережая «Альфа Таури». При этом отставание от занимающей шестое место «Альфа Ромео» составляет 14 очков:

«Мне кажется, в данный момент нам лучше сконцентрироваться на защите восьмой позиции, а потом думать об атаке на седьмую. Я скорее предпочту восьмую строчку, чем риск потерять позиции в борьбе за седьмую. Чтобы подняться на седьмое место нам должно повезти. Сейчас главное – оборона позиции».

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