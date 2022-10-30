Льюис Хэмилтон: «Это наша лучшая квалификация за весь год»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Гран-при Мексики Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Мексики, в которой занял третье место.

«Мне кажется, первый круг получился достаточно быстрым для второго места, возможно. Хотя понятно, что в итоге этого оказалось недостаточно.

Соперники из «Ред Булл» очень быстры, что естественно. Мне кажется, мы выступили очень хорошо, я горжусь своей командой.

Это наша лучшая квалификация за весь год, и этот результат доказывает, что настойчивость и стремление никогда не сдаваться всегда будут вести вас вперед. Огромное спасибо всем ребятам из здесь, и дома на базе», – рассказал Хэмилтон.

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