Болельщики приветствовали Сайнса на протяжении 27 секунд после спринта в США. Карлос финишировал на 3-м месте
Сайнса встретили долгими овациями после финиша на 3-м месте в спринте в Остине.
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс финишировал на 3-й строчке в спринте перед Гран-при США.
Во время интервью испанца после заезда болельщики поприветствовали его продолжительными овациями – которые пролились чуть дольше 27 секунд.
