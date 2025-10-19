Болельщики приветствовали Сайнса на протяжении 27 секунд после спринта в США. Карлос финишировал на 3-м месте

Сайнса встретили долгими овациями после финиша на 3-м месте в спринте в Остине.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс финишировал на 3-й строчке в спринте перед Гран-при США.

Во время интервью испанца после заезда болельщики поприветствовали его продолжительными овациями – которые пролились чуть дольше 27 секунд.

Видео: соцсети «Ф-1»

