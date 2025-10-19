Ландо Норрис: «В «Макларене» надеялись многое узнать из спринта – но все пошло не по плану. Но это не будет оправданием»

Норрис подчеркнул, что «Макларену» будет непросто в США из-за аварии в спринте.

Пилот «Макларена» признал, что сход в спринте поставил его в трудное положение перед основной гонкой в Остине.

«Не думаю, что [в этот уик-энд] я проехал больше трех кругов подряд – причем так, чтобы у меня было больше 40 кг топлива. Поэтому я без понятия, что будет в гонке. Мы не знаем, будет ли у нас потрясающий или ужасный темп. Здесь довольно трудно выступать из-за кочек, заземления и ветра.

Все довольно непредсказуемо. Мы надеялись многое узнать из спринта: как будут вести себя настройки в квалификационных и гоночных условиях, как будет меняться поведение машины, что будет работать хорошо, а что – плохо. Затем мы надеялись все скорректировать перед квалификацией к основной гонке.

Но, очевидно, все пошло не по плану. Так что да, мы в положении отстающих. Но думаю, мы постараемся не использовать это в качестве оправдания», – сказал Норрис .

Крах «Макларена» на первом же гоночном круге в США: столкновение и двойной сход

