Фелипе Другович: «Стролл был близок к завершению карьеры перед 2024-м»

Другович сообщил, что мог заменить Стролла в «Астон Мартин» в 2024-м.

Бывший резервист «Астон Мартин» Фелипе Другович поделился подробностями о том, как едва не получил место основного пилота в «Ф-1» из-за нежелания Ланса Стролла продолжать карьеру.

«Я продлил с ними контракт на 2024-й и 2025-й не только из-за надежды получить шанс, но и из-за конкретных разговоров о том, что я мог получить место в 2024-м – я обсуждал это с руководителем команды. Был момент, когда один из пилотов, вероятно, не хотел продолжать выступления.

В любом случае в 2023-м у меня не получилось дебютировать, но в конце того года стало ясно, что в 2024-м все может сложиться. Казалось, что вот-вот произойдут изменения.

У меня могла появиться возможность. Мне дали контракт на 2024-й и 2025-й. Я посчитал, что оказался в нужном месте в нужное время.

Опять же, момент казался подходящим. Я был ближе к «Ф-1», чем можно подумать. Ланс был близок к тому, чтобы перестать выступать в 2024-м», – рассказал Другович.   

Другович официально перешел в «Формулу Е» и будет выступать за «Андретти»
 

