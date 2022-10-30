Макс Ферстаппен: «Здесь очень длинный рывок к первому повороту, нужно хорошо стартовать»

Пилот подвел итоги квалификации к , в которой сумел выиграть поул.

«Думаю, мы провели хорошую квалификацию. Борьба была близкой, но после третьей практики мы внесли в настройки пару изменений и смогли улучшить свой темп.

Поул здесь – это потрясающе. При этом здесь, очевидно, очень длинный рывок к первому повороту, так что нам будет нужно хорошо стартовать. В любом случае, у нас быстрая машина, я думаю, а это самое важное. Здесь потрясающие, страстные болельщики – надеюсь, их ждет интересная гонка с большим количеством борьбы», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен на поуле в Мексике, «Мерседесы» рядом, «Феррари» отстала

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