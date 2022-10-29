ФИА намерена реже показывать черно-оранжевый флаг гонщикам на поврежденных болидах (Autosport)

Черно-оранжевый флаг в «Формуле-1», по всей видимости, станет менее распространенным явлением.

Данный флаг демонстрирует, что пилот управляет небезопасной для себя или соперников машиной и должен провести пит-стоп для починки. Главной «жертвой» флага стал – пилот трижды принудительно заезжал в боксы в 2022 году.

После Гран-при США «Хаас» подал протесты на результаты ( ) и («Альпин»), которым, по мнению американской команды, должны были показать черно-оранжевый флаг. Алонсо лишили седьмого места, но затем восстановили результат после встречного протеста «Альпин».

Как сообщает Autosport, ФИА собирается реже использовать данный сигнал. Вместо этого планируется перенести бремя ответственности на команды, которые должны следить за тем, чтобы их машины были безопасными, и отстаивать свою позицию в случае претензий со стороны конкурентов. Это связано с тем, что команды обладают гораздо большим количеством данных в сравнении с дирекцией гонки и могут доказать, что поврежденная деталь не несет прямой угрозы. По информации издания, такая идея получила единогласное одобрение со стороны команд.

Отмечается, что ФИА не собирается менять какие-либо правила, а лишь установит новую практику их применения.

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