Шарль Леклер о шансах прервать победную серию «Ред Булл»: «Пока они остаются главными фаворитами»

Пилот поделился мнением о шансах его команды прервать победную серию на .

На данный момент гонщики «Ред Булл» в этом сезоне выиграли восемь подряд гонок.

«Сложно сказать. Пока «Ред Булл» определенно остается главным фаворитом, когда речь заходит о гонках. Им, как кажется, всегда удается найти способ прибавить в гонке относительно квалификации. Мы этого способа пока не нашли, но приближаемся к цели.

Как я уже говорил, мы много работаем над улучшением стратегии, процесса коммуникации. И мне кажется, что команда делает шаги в правильном направлении. Но разумеется, в гоночном темпе у «Ред Булл» по-прежнему есть отрыв, и нам нужно найти способ его компенсировать. Мы над этим работаем, но решение пока не найдено. Но когда мы сосредотачиваем на чем-то внимание – то обычно добиваемся успеха. Так что я уверен, что результаты скоро придут», – рассказал Леклер.

«Ф-1» в лучшей форме за всю историю – бизнес полностью перестроили за пять лет. Главные перемены – свобода для соцсетей и сериал на Netflix

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram