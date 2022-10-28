Гэри Андерсон о штрафе «Ред Булл»: «Деньги – не проблема, ограничение работы в аэротрубе должно быть более суровым»
Эксперт The Race и бывший технический директор «Джордана» Гэри Андерсон считает недостаточным наказание «Ред Булл» за превышение потолка расходов в 2021 году.
Команда выплатит семь миллионов долларов, время на CFD и работу в аэротрубе сокращено на десять процентов.
«Штраф в семь миллионов долларов не подпадает под потолок расходов следующего года, так что в реальности деньги – не проблема. Даже финиш на одну позицию выше в Кубке конструкторов более чем перекрывает эту сумму.
Что касается ограничения в десять процентов времени «Ред Булл» на аэродинамические исследования, Эдриану Ньюи и его коллегам предстоит напрячь мозги чуть больше.
Создан прецедент, как будут разбираться с нарушениями в будущем, и прецедент нехороший. Не говорю, что ФИА следовало отнять очки, но штраф необходимо вычитать из потолка расходов на следующий год, а ограничения в исследованиях должны быть более суровыми. Если вводишь потолок расходов, нужно регулировать его так, чтобы желания превысить не возникало», – отметил Андерсон.
Обозреватель и технический эксперт The Race Марк Хьюз высказал иное мнение:
«Слава богу, что все позади, и можно вернуться к гонкам.
По сути «Ред Булл» превысил потолок на несколько сотен тысяч фунтов и получит ограничение в десять процентов на тестирование аэродинамики. Не такое большое нарушение, как опасались. Но важный момент, что разбирательства, касающиеся сезона-2021, продолжались так долго».
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