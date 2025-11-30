Юки Цунода о 16-м месте в квалификации: «Без понятия, что произошло»
Пилот «Ред Булл» прокомментировал 16-е место в квалификации к Гран-при Катара.
Ранее Цунода стал 5-м в пятничной квалификации к спринту, где финишировал на той же позиции.
«Без понятия, что произошло. Круг получился довольно чистым. Практически таким же, как вчера – когда этого хватило для 5-го места. Болид в целом тот же. Мы внесли только одно изменение, но оно не должно так влиять на темп. Без понятия. Я внезапно потерял сцепление или темп», – сказал Юки.
Он отметил, что не допустил «ни одной ошибки», а его нехватка темпа «странная» – ведь, по словам Цуноды, круг получился «вполне хорошим».
После этапа в Катаре «Ред Булл» должен объявить состав на следующий сезон. В паддоке ожидают, что Юки Цуноду заменит Изак Аджар.
Японца спросили, может ли он еще как-то изменить ситуацию в гонке или уже все решено.
«Я знаю, что вы, ребята, хотите чего-то необычного и все в этом духе, но пока еще ничего не решено».
Гран-при Катара стартует сегодня в 19:00 по московскому времени.
Лучший шанс Пиастри на камбек в титульную гонку: поул на любимой трассе! Все расклады предфинального этапа «Ф-1»