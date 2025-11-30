Юки Цунода о 16-м месте в квалификации: «Без понятия, что произошло»

Цунода ответил на вопрос о провале в квалификации в Катаре.

Пилот «Ред Булл » прокомментировал 16-е место в квалификации к Гран-при Катара .

Ранее Цунода стал 5-м в пятничной квалификации к спринту, где финишировал на той же позиции.

«Без понятия, что произошло. Круг получился довольно чистым. Практически таким же, как вчера – когда этого хватило для 5-го места. Болид в целом тот же. Мы внесли только одно изменение, но оно не должно так влиять на темп. Без понятия. Я внезапно потерял сцепление или темп», – сказал Юки.

Он отметил, что не допустил «ни одной ошибки», а его нехватка темпа «странная» – ведь, по словам Цуноды, круг получился «вполне хорошим».

После этапа в Катаре «Ред Булл» должен объявить состав на следующий сезон. В паддоке ожидают, что Юки Цуноду заменит Изак Аджар.

Японца спросили, может ли он еще как-то изменить ситуацию в гонке или уже все решено.

«Я знаю, что вы, ребята, хотите чего-то необычного и все в этом духе, но пока еще ничего не решено».

Гран-при Катара стартует сегодня в 19:00 по московскому времени.

