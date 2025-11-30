Колапинто начнет Гран-при Катара с пит-лейн

Колапинто стартует с пит-лейн в Катаре.

Пилот «Альпин » Франко Колапинто отправится стартовать с пит-лейн на Гран-при Катара из-за изменения настроек.

Ранее аргентинец квалифицировался на последнем месте.

Гонка в Катаре начнется сегодня в 19:00 по московскому времени.

