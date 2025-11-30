Колапинто начнет Гран-при Катара с пит-лейн
Колапинто стартует с пит-лейн в Катаре.
Пилот «Альпин» Франко Колапинто отправится стартовать с пит-лейн на Гран-при Катара из-за изменения настроек.
Ранее аргентинец квалифицировался на последнем месте.
Гонка в Катаре начнется сегодня в 19:00 по московскому времени.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт ФИА
