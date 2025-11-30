Гельмут Марко: «В Катаре практически невозможно обгонять. Нужно делать это в первом повороте»

В «Ред Булл» оценили перспективы на Гран-при Катара.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко считает, что ключевые события на Гран-при Катара произойдут в начале гонки.

С первых трех мест будут стартовать все претенденты на титул – Оскар Пиастри, Ландо Норрис и Макс Ферстаппен соответственно. Если пилоты финишируют в таком же порядке, нидерландец потеряет шансы на титул.

«Обгонять практически невозможно [на этой трассе]. Мне кажется, нужно делать это в первом повороте или на первых двух кругах. Но у нас будет два пит-стопа [из-за ограничения использования одного комплекта шин в виде максимум 25 кругов] – это предоставляет нам тактические возможности.

Мы многое поменяли в машине. Мы установили другую старую версию днища, которая работала лучше, чем поврежденная. И еще пару изменений. Мы улучшили темп – что проявилось [в квалификации]», – заявил Марко.

Гран-при Катара начнется сегодня в 19:00 по московскому времени.

