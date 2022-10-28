Карлос Сайнс о Расселле: «Когда пилот сразу извиняется после своей ошибки – это делает ему честь»

Пилот принял извинения за столкновение на старте Гран-при США.

Сайнс в результате столкновения был вынужден сойти с дистанции гонки, а Расселл за свой маневр был оштрафован на 5 секунд.

«Подобные инциденты обычно ожидаешь увидеть скорее в борьбе в середине пелотона, когда на старте вокруг тебя очень много машин. В топ-4 же такие инциденты происходят довольно редко – вот почему сразу после гонки я был так расстроен.

Понятное дело, что я принял извинения Джорджа, ведь он поступил правильно, решив сразу извиниться. Но на трассе я ничего не мог сделать, чтобы хоть как-то повлиять на этот инцидент.

С учетом последствий аварии , возможно, немного пожалела Джорджа. Однако когда пилот сразу извиняется после своей ошибки – это делает ему честь. Я всегда уважал такие вещи. Хотя это не значит, что после этого я сразу стал счастлив», – рассказал Сайнс.

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