Контракт на проведение Гран-при Мексики продлен до конца 2025 года

и организаторы объявили о продлении контракта на проведение гонки. Новое соглашение рассчитано до конца 2025 года.

Гран-при Мексики вернулся в календарь «Формулы-1» в 2015 году после 22-летнего перерыва и с тех пор был одним из самых успешных с точки зрения посещаемости этапов чемпионата. Гонка с момента возвращения не проводилась только в 2020 году – из-за пандемии. Этап проводится на автодроме имени братьев .

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