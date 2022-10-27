Хэмилтон вышел на 4-е место в истории «Ф-1» по количеству проведенных гонок – после этапа в США он обошел Шумахера и Баттона

Пилот обошел и Дженсона Баттона по количеству гонок, проведенных за карьеру в «Формуле-1».

В Остине, в рамках Гран-при США, Хэмилтон вышел на старт своей 307-й гонки в «Формуле-1».

Это позволило Хэмилтону выйти на четвертое место в истории «Ф-1» по количеству проведенных гонок.

Опережают Хэмилтона три гонщика: (352), (349) и Рубенс Баррикелло (322).

Хэмилтон сможет опередить Баррикелло и выйти на третье место уже в следующем сезоне.

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