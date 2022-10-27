Хэмилтон вышел на 4-е место в истории «Ф-1» по количеству проведенных гонок – после этапа в США он обошел Шумахера и Баттона
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обошел Михаэля Шумахера и Дженсона Баттона по количеству гонок, проведенных за карьеру в «Формуле-1».
В Остине, в рамках Гран-при США, Хэмилтон вышел на старт своей 307-й гонки в «Формуле-1».
Это позволило Хэмилтону выйти на четвертое место в истории «Ф-1» по количеству проведенных гонок.
Опережают Хэмилтона три гонщика: Фернандо Алонсо (352), Кими Райкконен (349) и Рубенс Баррикелло (322).
Хэмилтон сможет опередить Баррикелло и выйти на третье место уже в следующем сезоне.
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