Ральф Шумахер: «Феттель не ушел бы из «Ф-1», если бы решал сейчас»

считает, что Себастьян Феттель поторопился с решением об уходе из «Формулы-1».

Пилот «Астон Мартин» завершит выступления в чемпионате по окончании сезона-2022. Шумахер предположил, что в последнее время Феттель получает гораздо больше положительных эмоций от гонок, чем на старте сезона, когда его команда была одним из главных аутсайдеров.

«Себастьян Феттель провел очередной сильный уик-энд в Остине. Но нужно помнить, что и напарник проявил себя очень здорово, и ему немного не повезло в столкновении с . выступает заметно лучше, чем в начале года.

Себастьян выжал все из появившихся шансов, машина показывала хороший гоночный темп. После финиша он очень эмоционально высказывался по радио – ему по-прежнему нравится гоняться.

Когда он принимал решение об уходе, в «Астон Мартин» все шло не так. В последних гонках, в том числе в Остине, Себастьян весьма конкурентоспособен, заработал много очков. В данный момент он получает удовольствие, гоняясь на таком болиде. Если бы решение нужно было принимать сейчас, он сделал бы другой выбор, скажем так. Если бы с начала сезона дела шли так, как в последнее время, вполне уверен, что он не ушел бы», – написал эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1».

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