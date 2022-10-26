Дженсон Баттон о Феттеле: «Его обгон Магнуссена был одним из лучших, что я видел – не в этой гонке, а вообще»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года отметил, что остался под впечатлением от обгона в исполнении на .

Феттель провел смелый маневр и обогнал в борьбе внутри топ-10 в последнем повороте.

«В нужной ситуации и при условии, что болид это позволяет, Себастьян по-прежнему может быть очень хорош. Его последний обгон Кевина Магнуссена был одним из лучших, что я когда-либо видел. То есть не в конкретной гонке, а вообще.

Чтобы решиться на обгон в том месте нужна смелость – чтобы на такой скорости вот так объехать машину соперника по внешнему радиусу. Если парень на внутренней траектории допустит даже минимальную ошибку и выдавит тебя с трассы, то ты отправишься в барьеры на очень высокой скорости.

Так что да, это был действительно впечатляющий маневр и почему Себ был рад так, будто только что выиграл гонку. Адреналин в такие моменты тебя просто переполняет», – рассказал Баттон.

Взлет в аварии, пять обгонов на подбитой машине, грустный отдых без сил на шине – великая гонка Алонсо. А судьи в итоге отобрали все очки

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