Дженсон Баттон о Феттеле: «Его обгон Магнуссена был одним из лучших, что я видел – не в этой гонке, а вообще»

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Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон отметил, что остался под впечатлением от обгона в исполнении Себастьяна Феттеля на Гран-при США.

Феттель провел смелый маневр и обогнал Кевина Магнуссена в борьбе внутри топ-10 в последнем повороте.

«В нужной ситуации и при условии, что болид это позволяет, Себастьян по-прежнему может быть очень хорош. Его последний обгон Кевина Магнуссена был одним из лучших, что я когда-либо видел. То есть не в конкретной гонке, а вообще.

Чтобы решиться на обгон в том месте нужна смелость – чтобы на такой скорости вот так объехать машину соперника по внешнему радиусу. Если парень на внутренней траектории допустит даже минимальную ошибку и выдавит тебя с трассы, то ты отправишься в барьеры на очень высокой скорости.

Так что да, это был действительно впечатляющий маневр и почему Себ был рад так, будто только что выиграл гонку. Адреналин в такие моменты тебя просто переполняет», – рассказал Баттон.

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