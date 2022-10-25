Жак Вильнев: «Жалобы гонщиков раздражают. Хэмилтон так следил за Ферстаппеном, что не заметил свои ошибки»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года недоволен жалобами Льюиса Хэмилтона и других пилотов на .

Гонщик сообщал по радио о нарушениях пределов трассы со стороны из «Ред Булл» на заключительных кругах. Обоим соперникам показали черно-белый флаг.

«Хотел бы отметить, как много пилоты жалуются друг на друга по радио. Сколько раз за воскресенье мы слышали жалобы о том, что кто-то превысил пределы трека и должен получить штраф? Начинает раздражать. Это уже перебор.

Хотя получилось забавно: Льюис продолжал жаловаться на Макса, и Максу действительно показали флаг-предупреждение. Но через несколько кругов то же самое случилось с Льюисом. Он так следил за нарушениями Макса, что не заметил свои ошибки», – написал Вильнев в своей колонке.

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