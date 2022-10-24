Журналист Уиндзор: «Ферстаппен агрессивно высказался по радио, хотя уже оформил титул, и гонка продолжалась»

Журналист Питер Уиндзор удивлен агрессии Макса Ферстаппена.

Гонщик «Ред Булл» эмоционально отреагировал на неудачный пит-стоп на .

«Прекрасно, #####», – саркастически отметил Макс.

«Немного агрессивная реакция по радио. Конечно, Макс расстроился, но он двукратный чемпион мира, уже оформил титул в этом сезоне, и гонка продолжалась.

Вместо того, чтобы передать: «Не переживайте, ребята, мы справимся», было: «Спасибо, ребята, спасибо – ругательство – большое», что-то такое. Один из его инженеров сказал: «Макс, мы работаем вместе, давай сделаем это». И он это сделал – превосходное выступление уровня , – заявил Уиндзор.

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