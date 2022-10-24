Майкл Андретти: «Крупные автопроизводители приходят и уходят, а люди в гоночных командах занимаются этим всю жизнь»

Чемпион «Индикара» 1991 года рассказал, что не оставляет надежд создать собственную команду в «Формуле-1».

Заявку Андретти на вступление в чемпионат пока не рассматривала – согласно позиции федерации, в данный момент вопрос расширения числа участников «Формулы-1» не рассматривается.

При этом некоторые крупные команды выразили сомнения в целесообразности приглашения в «Ф-1» новой частной команды. Так, по словам директора , появление в «Ф-1» новых производителей будет для чемпионата полезней.

«На мой взгляд, наличие крупных автопроизводителей в гоночной серии – это здорово. Однако крупные автопроизводители приходят и уходят, причем постоянно. Тогда о какой стабильности тут можно говорить?

В то время как с другой стороны у нас есть чисто гоночные команды – с людьми, которые занимаются гонками всю свою жизнь. И с ними вы понимаете, что они будут выступать и через 20 лет.

Можно посмотреть на «Уильямс», «Макларен», другие подобные команды. И посмотреть на производителей, которые приходят в чемпионат, но уйти из него могут вообще в любой момент.

Мы по-прежнему стараемся реализовать наш проект. Стараемся пройти через все необходимые процессы, мы не сдаемся. Не знаю, можно ли говорить о том, что мы наткнулись на непреодолимое препятствие, скорее это процесс, на который нужно время. Мы лишь стараемся все подготовить и надеемся, что когда мы все сделаем правильно, нашу заявку одобрят», – рассказал Андретти.

«Можем ли мы взять талантливого засранца? Да в «Ф-1» таких полно!». Как устроена лучшая команда «Ф-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram