Фернандо Алонсо о столкновении со Строллом: «Мне кажется, это был гоночный инцидент. Но у директоров «Альпин» и «Астон Мартин» были разные мнения»

Пилот «Альпин» прокомментировал инцидент, в котором столкнулся с Лансом Строллом на Гран-при США.

В результате столкновения Алонсо, несмотря на повреждения болида, после пит-стопа сумел продолжить гонку, а Стролл сошел с дистанции. Позже гонщик был оштрафован за смещение с траектории при обороне позиции, что было признано опасным маневром, и потеряет три позиции на старте Гран-при Мексики.

Алонсо давал свое интервью до того, как сам получил штраф. Уже после гонки испанца оштрафовали на 30 секунд (аналог 10-секундного «стоп-энд-гоу») из-за повреждения болида – на в результате столкновения со Строллом разболталось правое зеркало, которое в итоге отвалилось во время гонки.

Стюарды посчитали, что в таком состоянии болид «Альпин» нес угрозу окружающим и Алонсо должен был быть показан черно-оранжевый флаг, вынуждающий провести пит-стоп для устранения повреждений, потенциально несущих в себе опасность для других участников:

«Честно говоря, даже после просмотра повтора мне кажется, что это был скорее гоночный инцидент. Так получилось, что мы почти одновременно сместились в левую сторону, что и стало причиной столкновения. Просто неудачное стечение обстоятельств».

По словам Алонсо, во время разбирательства испанец и Стролл были согласны во мнении, что случившееся было гоночным инцидентов. А вот у спортивных директоров «Альпин» и «Астон Мартин» мнения были совершенно разными:

«В судейской у нас (с ) все было нормально, мы смотрели на ситуацию под одинаковым углом. А вот спортивные директора наших команд видели ситуацию диаметрально противоположным образом».

Алонсо не согласился с тем, что Стролл допустил опасный пилотаж, вот так смещаясь с траектории на высокой скорости:

«Да, конечно. Но, опять же, на скорости 300 км/ч такие моменты происходят просто за долю секунды. За 0,1 секунды ты можешь проехать 200 метров. Только на замедленном повторе, по кадрам разбирая запись вы можете заметить, что Ланс сместился чуть позже меня. Но на нормальной скорости смещение двух машин произошло почти одновременно».

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