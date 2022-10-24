Тото Вольфф: «Обновления сработали, мы стали ближе к лидерам и боролись за победу»

Исполнительный директор «Мерседеса» подвел итоги Гран-при США, поделившись мнением о выступлении команды.

«Нужно быть реалистами. Мы стали гораздо ближе к лидерам, обновления сработали, мы боролись за победу. На втором отрезке на «харде» мы, вероятно, вместе с Максом были быстрее всех на трассе. Но когда на последнем отрезке соперники перешли на «медиум», мы не могли им ответить – у нас просто не оставалось свежих комплектов.

Теперь мы лучше понимаем, где именно ошиблись в работе с болидом, что сделали не так. Мы можем почти что досконально отследить обратный путь до октября прошлого года, когда мы приняли глупое решение, посчитав, что наша машина сможет ездить на «доске». Не смогла. Сейчас мы сделали небольшой шаг вперед, и пока траектория движется вверх, мы будем на правильном пути», – рассказал Вольфф.

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