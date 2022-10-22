Зак Браун ответил Хорнеру: «Я не называл команды, а говорил об общих последствиях для нарушителей потолка расходов»

Зак Браун отреагировал на слова о «шокирующих» обвинениях.

Исполнительный директор отправил письмо руководству «Формулы-1» и ФИА. В нем Браун назвал превышение потолка расходов «мошенничеством» и призвал к решительным мерам. Единственной командой с перерасходом в 2021 году стал «Ред Булл». Перед Гран-при США руководитель австрийского коллектива Хорнер заявил, что письмо Зака «невероятно разочаровывает и шокирует».

«В моем письме было сказано: считаю, если команда превышает лимит, то получает преимущество. Потолок расходов – такое же правило, что и технический регламент «Формулы-1». Мы не высказываем мнение о том, сделала ли это команда или нет. В письме говорится: если кто-то нарушает, на такие вещи нужно обратить внимание, как мы думаем. Это ничем не отличается от неправильной величины дорожного просвета, гибких крыльев или чего угодно еще.

Я не называл никакие команды. Отклик был общим: мы вступили в эру потолка расходов; если его нарушают, такими, на наш взгляд, должны быть последствия.

Без понятия, о каких цифрах идет речь. Но лишние деньги – это больше людей и больше обновлений. Мы полагаем, что команда, которая превышает потолок расходов, получает преимущество.

У всех коллективов есть мнение. Кто-то громко о нем заявляет, другие не высказывают свою позицию. Я решил, что это важно с точки зрения прозрачности, решил отправить письмо, не зная фактов конкретного дела. Считаю, нужно было поднять обсуждение, когда вводился потолок расходов. Мы толком не говорили о потенциальных последствиях. Как и любая другая команда, мы предложили ФИА некоторые варианты, но в конечном счете решать Федерации», – сказал Браун.

Зак Браун написал ФИА и «Ф-1» о «Ред Булл»: «Превышение лимита – мошенничество, денежный штраф – недостаточное наказание»

Кристиан Хорнер: «Детей сотрудников «Ред Булл» травят из-за надуманных обвинений. Команда потрясена поведением соперников»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram