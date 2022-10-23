Тото Вольфф: «Не думаю, что титул Ферстаппена 2021 года под вопросом»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф не рассчитывает, что Макс Ферстаппен потеряет титул 2021 года.
ФИА пока не определила наказание для «Ред Булл», который превысил лимит расходов в прошлом сезоне. Команда может прийти к соглашению о признании вины – в таком случае она не потеряет очки в личном и командном зачетах.
«Финансовый регламент схож с техническим и спортивным. Если тебя дисквалифицируют за техническое нарушение, то же самое должно происходить с финансовыми правилами, пусть они и новые.
Наказание должно быть соответствующим. Ходят разные слухи, но разбираться должна ФИА. Я не знаю, насколько в действительности велико нарушение, однако один-два миллиона могут решить судьбу чемпионата.
Не думаю, что под вопросом титул 2021 года, правила это не позволяют. Но [наказание] необходимо на будущее, чтобы борьба была более честной и прозрачной», – заявил Тото.
Кристиан Хорнер: «Детей сотрудников «Ред Булл» травят из-за надуманных обвинений. Команда потрясена поведением соперников»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Комментарии