Тото Вольфф: «Не думаю, что титул Ферстаппена 2021 года под вопросом»

Исполнительный директор не рассчитывает, что потеряет титул 2021 года.

пока не определила наказание для «Ред Булл», который превысил лимит расходов в прошлом сезоне. Команда может прийти к соглашению о признании вины – в таком случае она не потеряет очки в личном и командном зачетах.

«Финансовый регламент схож с техническим и спортивным. Если тебя дисквалифицируют за техническое нарушение, то же самое должно происходить с финансовыми правилами, пусть они и новые.

Наказание должно быть соответствующим. Ходят разные слухи, но разбираться должна ФИА. Я не знаю, насколько в действительности велико нарушение, однако один-два миллиона могут решить судьбу чемпионата.

Не думаю, что под вопросом титул 2021 года, правила это не позволяют. Но [наказание] необходимо на будущее, чтобы борьба была более честной и прозрачной», – заявил Тото.

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