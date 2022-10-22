Пьер Гасли: «Гонщики всегда будут подвергаться риску – я доволен мерами, которые собирается предпринять ФИА»

Пилот рассказал, что был рад отчету ФИА о ситуации на , несмотря на то, что он сам был признан одним из виновников возникновения опасной ситуации.

«Меня больше всего интересовало то, какие меры ФИА собирается предпринять в будущем. Это то, что мы обсуждали с Мохаммедом Бен Сулайемом после гонки на «Сузуке».

Случилось то, что случилось. Важнее всего – двигаться впереди и убедиться в том, что все будут в безопасности. Будь то участники «Формулы-1» или другой гоночной серии. Именно над этим они сейчас и работают. И мне нравятся шаги, которые они предпринимают».

По ходу остановки гонки из-за красных флагов Гасли встретился с Эдуарду Фрейташем, и остался крайне недоволен, когда гоночный директор того Гран-при заявил ему, что нахождение крана на трассе в тот момент было нормальной ситуацией.

В то же время по ходу уик-энда в Остине ФИА объявила о том, что Фрейташ больше не будет работать гоночным директором «Формулы-1» в этом сезоне. Гасли же отказался подтверждать факт разногласий:

«У него своя точка зрения, у меня своя – как я уже сказал, не так важно, кто тут прав, а кто нет. В конечном счете, именно мы, гонщики, рискуем жизнью, и мы хотим максимально возможных мер безопасности.

Гонщики всегда будут подвергаться риску в таких условиях и на таких скоростях, просто нужно стараться минимизировать этот риск. Трассы омологированы без учета наличия на них кранов и тракторов. Они безопасны в определенных условиях. Когда же на трассе появляются лишние, не учтенные объекты – это уже совсем другая история. И я доволен мерами, которые собираются предпринять в ФИА».

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