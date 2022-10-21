Гюнтер Штайнер о превышении бюджета со стороны «Ред Булл»: «Нас исключили из гонки из-за несоответствия в 3 мм одной детали»

Руководитель прокомментировал ситуацию с превышением бюджета со стороны «Ред Булл» в 2021 году, которое выявила проверка .

При этом в «Ред Булл» не согласны с фактом нарушения и вердикт относительно данного дела пока не был вынесен.

По мнению Штайнера, штраф в данном случае должен соответствовать тому, что указано в регламенте. В качестве примера Штайнер вспомнил гонку в Монце 2018 года, когда Ромен Грожан потерял шестое место, поскольку был дисквалифицирован из-за технического несоответствия конструкции болида.

«Нас исключили из гонки из-за несоответствия в 3 мм радиуса одной детали – притом что деталь не делала нашу машину быстрее. Это сочли нарушением.

Есть правила, в них прописаны штрафы за нарушения, эти правила нужно соблюдать и уважать их. В правилах (о превышении планки бюджета) не написано об исключении из гонок, так что за это нарушение должен быть предусмотрен соответствующий штраф.

Но штраф в данном случае быть. Поскольку они, очевидно, получили преимущество, потратив больше денег, чем это было разрешено. Штраф должен нивелировать это преимущество – может быть за счет снижения допустимого потолка бюджета для команды, может за счет снижения количества часов для работы в аэродинамической трубе, может за счет чего-то еще. При условии, что нарушение было допущено», – рассказал Штайнер.

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