Ник де Врис: «Все воспринимали меня как пилота «Мерседеса» – после гонки в Монце я осознал, что это может иметь свои ограничения»

Будущий пилот Ник де Врис признал, что сотрудничество с «Мерседесом» в последние годы ограничивало его возможности попасть в «Формулу-1».

Де Врис сумел произвести хорошее впечатление, успешно выступив в этом году на Гран-при Италии, где в своей дебютной гонке заработал очки.

«Я с совсем юного возраста находился в молодежной системе . Впервые я «встретился» с ними в 2009 году. Потом кто-то даже представил меня Гельмуту Марко, но я плохо помню тот момент, поскольку разговор вышел совсем коротким.

Большую часть карьеры я был юниором «Макларена». После этого, когда я выиграл титул в «Формуле-2», я начал выстраивать отношения с «Мерседесом». И меня все это время в целом считали пилотом «Мерседеса».

При этом наши отношения с «Мерседесом» ограничивались выступлениями в «Формуле Е» и работой резервным пилотом в «Ф-1». Разумеется, у меня были отличные отношения со всеми в команде. Думаю, поэтому все и воспринимали меня как пилота «Мерседеса».

Но в понедельник после гонки в Монце я осознал, что этот статус может иметь и свои ограничения. Поэтому в переговорах с заинтересованными командами мне было важно прояснить свой статус», – рассказал де Врис.

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