ФИА прояснила порядок формирования стартовой решетки в «Формуле-1»

прояснила порядок начисления штрафов и правила формирования стартовой решетки.

Федерация и судьи оказались под огнем критики после проблем, возникших на этапе в Монце. Тогда, из-за обилия штрафов, дирекции гонки потребовалось почти четыре часа, чтобы определить правильный вид стартового порядка в гонке. Недовольство ситуацией высказывали и болельщики, и команды.

В итоге Всемирный совет ФИА официально утвердил пояснения к регламенту относительно порядка применения штрафов, которые сказываются на позициях участников на стартовой решетке.

А) Классифицированные гонщики, в результате штрафов потерявшие 15 или менее позиций, получают временную позицию на стартовой решетке – по формуле позиция в квалификации плюс полученный штраф. Если на данной временной позиции оказываются сразу двое гонщиков или более, их порядок определяется в соответствии с квалификационной позицией, где наименее быстрый по результатам сессии гонщик сохраняет временную позицию, а другие пилоты получают более высокие временные позиции.

B) После распределения временных позиций на стартовой решетке для оштрафованных гонщиков (в соответствии с пунктом А), классифицированные, не получившие штрафы гонщики будут распределены по не занятым на решетке позициям в соответствии с результатами квалификации.

С) После распределения позиций на стартовой решетке для классифицированных гонщиков без штрафов, оштрафованные гонщики с присвоенными временными позициями (согласно пункту А), будут перемещены выше и распределены по еще не занятым позициям на стартовой решетке.

D) Классифицированные гонщики, в результате штрафов потерявшие более 15 позиций на стартовой решетке, или в результате штрафа обязанные стартовать с конца пелотона, будут стартовать позади всех остальных классифицированных гонщиков. Их положение на стартовой решетке относительно друг друга будет определяться в соответствии с результатами в квалификации.

E) Не классифицированные гонщики, получившие от стюардов разрешение участвовать в гонке, на стартовой решетке будут располагаться позади всех остальных классифицированных гонщиков. Их положение будет определяться в соответствии с пунктом регламента 39.3 (b).

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