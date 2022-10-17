Кристиан Хорнер: «Из «Ф-1» уйду заниматься чем-нибудь совсем другим. Например, вести хозяйство на ферме с овцами»

Руководитель рассказал о том, что пока не задумывался о завершении карьеры в «Формуле-1».

И что после ухода из чемпионата займется чем-нибудь совершенно не связанным с гонками.

«Во многих отношениях я доволен тем, как сложилась моя карьера, но при этом я все еще голоден до побед, и вопрос в том, когда я смогу насытиться? На данный момент мне не кажется, что с меня довольно – и это то, что помогает двигаться вперед. Кому-то нравится путешествовать, кому-то нужно не сбавлять обороты – и мне кажется, что все только начинается.

Наступит ли когда-то момент насыщения? Полагаю, что в целом это довольно распространенная для нашей сферы проблема – в том, что время очень быстро летит. У тебя никогда нет свободных пяти минут, чтобы остановиться и спокойно взглянуть назад, тебе нужно постоянно смотреть вперед.

Например, мы закончим этот чемпионат, насладимся этим пару дней, а потом нужно будет готовиться к следующему. Так что времени для размышлений всегда не хватает.

Думаю, время подумать появится только когда, когда ты доберешься до конца пути. И когда я дойду до конца своего пути в «Ф-1», то уйду заниматься чем-нибудь совсем другим. Например, вести хозяйство на ферме с овцами. Но в данный момент я к этому не готов», – рассказал Хорнер.

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