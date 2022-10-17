Руководитель проекта «Ауди» в «Формуле-1»: «Нам бы хотелось начать выигрывать гонку с третьего сезона в чемпионате»

Руководитель проекта «Ауди» в «Формуле-1» Адам Бейкер рассказал о планах компании в чемпионате.

По словам Бейкера, в «Ауди» хотят начать претендовать на победы в гонках на третий год выступлений команды:

«Конечно, мы были бы рады высокой конкурентоспособности с первого же дня, но нужно быть реалистами. Нам бы хотелось быть конкурентоспособными и начать выигрывать гонки, начиная с третьего сезона. И мы понимаем трудность задачи, которая перед нами стоит.

Отличие от других брендов в том, что мы находимся в иной ситуации. Начнем с того, что у нас в запасе есть очень много времени – до нашего дебюта в «Ф-1» остается 42 месяца. Да и регламент на сезон-2026 только формируется. Так что мы находимся в самом начале своего цикла. И как точка для начала выступлений сезон-2026 является весьма привлекательным вариантом».

В то же время Бейкер отказался официально подтверждать договоренность «Ауди» с «Заубером» – хотя ранее сообщалось о выкупе 85% акций:

«Изначально мы будем работать с существующими партнерами, подробности мы сообщим в конце года. Правила могут потребовать от нас поставлять двигатели и другим командам, но сейчас мы в первую очередь сосредоточены на своей рабочей программе.

Мы сейчас не можем говорить о . Скажу так – важно найти идеально подходящего партнера, что и принесет вам успех в будущем».

Также Бейкер рассказал о планах относительно формирования состава пилотов будущей команды:

«Что касается состава пилотов, то мы знаем, что интерес к нашему проекту очень большой, но сейчас рано об этом говорить. Впереди три с половиной года, еще многое может случиться. Но мы планируем интегрировать пилотов в свою программу уже в 2025, а может и 2024 году или даже 2023 году – речь о пилотах, которые будут работать на симуляторе, заниматься развитием болида».

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