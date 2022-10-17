Тото Вольфф: «Боттас больше не хотел играть роль поддержки – в «Альфа Ромео» он теперь выступает совсем иначе»

Исполнительный директор рассказал о подробностях решения заменить на .

По словам Вольффа, Боттас сам был инициатором перехода в другую команду, где он мог бы занять место лидера.

«Это был подходящий момент для Валттери, чтобы уйти из «Мерседеса», поскольку он сам находился под определенным давлением. Он больше не хотел играть роль поддержки. И теперь, когда это давление исчезло, за «Альфа Ромео» он выступает совсем иначе. В «Альфа Ромео», как кажется, ему лучше, чем в скороварке «Мерседеса».

Что до решение о приглашении Джорджа Расселла, то я довольно давно знал о том, что хочу посадить за руль «Мерседеса» именно его. Просто сначала я хотел убедиться в том, что сначала Валттери найдет себе хорошее место в другой команде. Я поступил так просто потому, что мне не все равно, что будет с людьми, которые мне не безразличны.

И когда стало ясно, что Валттери уходит в , я сказал Джорджу о том, что он получит место в «Мерседесе». Так что да, Джорджу пришлось подождать новостей, но я сказал ему, что для него сделал бы то же самое», – рассказал Вольфф.

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