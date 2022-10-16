Мика Хаккинен о досрочном втором титуле Ферстаппена: «К этому успеху вел тяжелый труд Макса последних 13-14 лет»

Двукратный чемпион «Формулы-1» рассказал о факторах, которые, по его мнению, позволили столь уверенно провести сезон-2022 и выиграть титул на Гран-при Японии, за четыре этапа до конца чемпионата.

«Доминирование Макса было обусловлено не только прошлогодним титулом. К этому успеху вел вся та тяжелая работа, которую Макс выполнял на протяжении последних 13-14 лет, тяжелый труд.

Он дошел до предельных возможностей во всех областях. И это привело к потрясающей уверенности Макса в своих силах и в том, что он делает. Он не позволяет себе ненужный риск. Со стороны он порой кажется немного диким, но на самом деле все его действия продуманы. Вот, какого Ферстаппена мы видим сейчас.

Впрочем, такое доминирование Ферстаппена также обусловлено отличной работой команды – они построили хорошую машину, у них хороший двигатель, хорошая аэродинамика. Но как гонщик Макс все эти 15 лет готовился к этому, и теперь эта работа начинает окупаться», – рассказал Хаккинен.

На Ферстаппена летит новая волна незаслуженного хейта – даже второй титул не помог. «Ф-1» повредит образ такого чемпиона?

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