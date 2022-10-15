Педро де ла Роса: «Алонсо и Стролл – фантастический состав. Ланс недооценен, у него много общего с Фернандо»

Амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса нашел общие черты у и .

Пилот «Альпин» Алонсо со следующего сезона будет напарником Стролла в «Астон Мартин».

«Не терпится поработать с ними. Одному 23 года, другому 41 – на мой взгляд, это фантастическое сочетание гонщиков. Думаю, Фернандо очень здорово сработается с Лансом, потому что есть разница в возрасте, Фернандо стал опытнее, и они помогут друг другу стать сильнее как напарники.

Я считаю, Ланс недооценен. Взгляните на его карьеру. Он выиграл все юниорские «формулы» до попадания в «Формулу-1». Многие ли могут таким похвастаться? Думаю, [у Стролла и Алонсо] много общего: они невероятно классно стартуют, их действия на первом круге впечатляют. Посмотрите старт Ланса на «Сузуке», обгон Валттери [Боттаса] – потрясающе.

Они весьма нацелены на борьбу, это их объединяет. Ланс – крайне быстрый пилот. В каких-то поворотах он является одним из быстрейших. Летом я изучал телеметрию в Спа, и оказалось, что единственный, кто проезжал «Пуон» с полным газом – Ланс. Меня очень это впечатлило. Все мы понимаем, какой это трудный поворот, как тяжело проехать его «газ в пол», – сообщил де ла Роса.

Педро де ла Роса: «Пока Алонсо говорят правду, никаких проблем с ним нет»

Де ла Роса стал амбассадором «Астон Мартин»

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