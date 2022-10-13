Педро де ла Роса: «Пока Алонсо говорят правду, никаких проблем с ним нет»

Амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса не считает проблемным пилотом.

Де ла Роса сотрудничал с Алонсо в и . С сезона-2023 Фернандо покинет , и соотечественники воссоединятся в «Астон Мартин».

«Не думаю, что с Фернандо трудно работать. Он очень настоящий, очень честный. Английский – не родной язык Фернандо, поэтому порой его высказывания могут звучать жестко, когда он описывает какие-то вещи. Но он очень честный и прямо говорит, что думает о машине, о команде, о том, как стать конкурентоспособными.

Пока говоришь ему именно то, что происходит, передаешь правду, проблем нет. Если же пытаешься скрыть информацию – или он чувствуешь, что информация утаивается – трудности возникают. Просто он очень заряжен на борьбу. Такова реальность. У людей, которые так же сильно стремятся к успеху, никаких проблем с Фернандо нет», – уверен де ла Роса.

Педро не сомневается, что Алонсо проявит свой талант в новой команде:

«Я постоянно говорил, что в «Ф-1» три особенных пилота. Не буду называть имена, но Фернандо всегда входил в этот список. Я утверждал, что Фернандо – один из лучших гонщиков в истории «Ф-1». Когда я говорил это несколько лет назад, все думали, что я сумасшедший. Но я до сих пор сумасшедший и считаю, что он уникальный пилот, абсолютно мотивированный. Это очень, очень, очень важная деталь для гонщика «Ф-1», особенно когда тебе 40 лет.

Я тоже выступал в «Ф-1» в 40 и кое-что понимаю. Поэтому я полагаю, что Фернандо придет со всем своим талантом и на пике формы».

Де ла Роса стал амбассадором «Астон Мартин»

Исторический фотофиниш Алонсо и Феттеля не показали по ТВ. А ведь Себ вырвал 0,011 секунды 💥

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram