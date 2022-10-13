Де ла Роса стал амбассадором «Астон Мартин»

«Астон Мартин» назначил бывшего пилота «Формулы-1» Педро де ла Росу амбассадором команды.

Де ла Роса займется работой в сфере коммуникаций, медиа, PR, маркетинга, продвижения и коммерции и постарается «максимизировать потенциал команды за пределами трассы», сообщает «Астон Мартин». Кроме этого, испанец стал советником новой программы развития гонщиков и будет помогать в отборе и подготовке юниоров.

Педро выступал в «Ф-1» с 1999 по 2012 годы, после чего был тест-пилотом «Феррари». За «Астон Мартин» в следующем сезоне будет гоняться его соотечественник , с которым де ла Роса работал в и .

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