Ферстаппен, Окон и Феттель – в тройке лучших пилотов Гран-при Японии по версии экспертов сайта «Ф-1»
Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Эстебан Окон («Альпин») и Себастьян Феттель («Астон Мартин») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Японии по версии экспертов сайта «Формулы-1».
После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.
За этап в Японии Ферстаппен получил наивысшую оценку в 10 баллов. Окона получил 9,0, а Феттель 8,6.
Рейтинг пилотов на Гран-при Японии
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 10
2. Эстебан Окон («Альпин») – 9,0
3. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 8,6
4. Серхио Перес («Ред Булл») – 8,4
5. Фернандо Алонсо («Альпин») – 8,0
6. Шарль Леклер («Феррари») – 7,8
6. Николас Латифи («Уильямс») – 7,8
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,6
9. Ландо Норрис («Макларен») – 7,0
10. Джордж Расселл («Мерседес») – 6,8
Гонки в дождь на новых болидах «Ф-1» – страшные. Если и давать за что-то двойные очки – то за них
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Комментарии