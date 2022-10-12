Ферстаппен, Окон и Феттель – в тройке лучших пилотов Гран-при Японии по версии экспертов сайта «Ф-1»

Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Эстебан Окон («Альпин») и («Астон Мартин») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Японии по версии экспертов сайта «Формулы-1».

После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

За этап в Японии Ферстаппен получил наивысшую оценку в 10 баллов. Окона получил 9,0, а Феттель 8,6.

Рейтинг пилотов на Гран-при Японии

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 10

2. Эстебан Окон («Альпин») – 9,0

3. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 8,6

4. Серхио Перес ( ) – 8,4

5. («Альпин») – 8,0

6. Шарль Леклер ( ) – 7,8

6. Николас Латифи («Уильямс») – 7,8

8. («Мерседес») – 7,6

9. Ландо Норрис («Макларен») – 7,0

10. Джордж Расселл («Мерседес») – 6,8

Гонки в дождь на новых болидах «Ф-1» – страшные. Если и давать за что-то двойные очки – то за них

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