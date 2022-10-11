Пьер Гасли: «Тост чуть ли не со слезами на глазах воспринял новость о моем уходе в «Альпин»

Пьер Гасли рассказал об отношении «Ред Булл» и к его уходу в «Альпин».

Пилот «Альфа Таури» будет выступать за французскую команду с 2023 года. Гасли провел в системе «Ред Булл» девять лет, работая с руководителем австрийского коллектива , советником и главой команды «Альфа Таури» .

«Они сразу осознали возможность для меня и мое желание начать что-то новое, сражаться среди лидеров – я за это благодарен. Гельмут и Кристиан быстро все поняли. У меня были длительные разговоры с Гельмутом.

Франц чуть ли не со слезами на глазах воспринял новость, так как у нас очень тесное взаимодействие, мы здорово работаем вместе. Мы обсудили с обеими сторонами, и для некоторых это был трудный момент. Но в конечном счете все понимали, что для меня значит этот шанс.

За последние десять лет я провел 250 дней своей жизни на симуляторе с инженерами «Ред Булл», работал на базе и изучал, как работает чемпионская команда. Теперь мне нужно наилучшим образом использовать весь опыт, чтобы помочь «Альпин» в ближайшие годы, подтолкнуть команду ближе к лидерам.

Такое решение не принимается за один день. Я многое пережил в «Ред Булл», однако на данном этапе карьеры необходимо думать о будущем, о шансах на достижение личных целей в «Ф-1». Должен сказать, я довольно быстро понял, что это верное решение», – сообщил Пьер.

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