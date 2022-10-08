Пьер Гасли: «Окон – превосходный гонщик, в борьбе с Алонсо он показывает это каждый уик-энд»

высказался об уровне – будущего напарника по «Альпин».

Между пилотами непростые отношения, хотя в детстве французы дружили. Гасли отметил высокий класс Окона, который проявляется во внутрикомандном противостоянии с .

«Мы знаем друг друга на протяжении последних 20 лет – а нам всего по 26! Мы были знакомы, когда я проезжал свои первые круги на карте. С тех пор случались взлеты и падения, тут нет ничего особенного. Я бы сказал, что отношения улучшились, когда мы попали в «Ф-1». Мы оба реализовали одну из своих мечт, хотя прошли через разные этапы. [Нет смысла] сравнивать ситуации, когда нам было шесть лет, 12, 18, а теперь 26 – мы сильно выросли.

Мы стали более взрослыми, ответственными. В конечном счете мы движемся к единой цели, оба хотим быть конкурентоспособными, сражаться в группе лидеров. Для этого необходима командная работа.

Для нас обоих это шанс вернуться к тем отношениям, что были в прошлом. Какова вероятность, что два мальчика из французской Нормандии, живущие в 20 минутах друг от друга, через 20 лет окажутся напарниками во французской команде? Невероятная история.

Я знаю, что Эстебан – превосходный гонщик, в борьбе с Фернандо он показывает это каждый уик-энд. Все понимают, насколько хорош Фернандо, а он (Окон), несомненно, за ним поспевает и выступает на очень высоком уровне. У него есть опыт работы в команде, это большое подспорье. У меня же есть свой опыт работы в семье «Ред Булл», выступлений за и , который я буду на полную использовать в предстоящем сезоне. Очень захватывающе», – сообщил пилот «Альфа Таури».

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