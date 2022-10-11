Эдриан Ньюи о том, что «Ред Булл»-2022 – его самый побеждающий болид: «Не особо дружу с числами, но это очень приятно»

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Эдриан Ньюи прокомментировал рекордные показатели машины «Ред Булл» 2022 года.

За четыре этапа до конца сезона команда выиграла 77,77 процента гонок (14 из 18). Если Макс Ферстаппен и Серхио Перес победят во всех оставшихся Гран-при, доля вырастет до 81,81 процента.

Ньюи, возглавляющий конструкторское бюро «Ред Булл», до 2006 года создавал чемпионские болиды «Уильямса» и «Макларена», однако никогда не достигал таких значений. «Уильямс»-1996 выиграл 75 процентов Гран-при, «Ред Булл»-2013 – 68,42, «Ред Булл»-2011 – 63,15, а «Уильямсы» 1992 и 1993 года – по 62,5.

«Я не особо дружу с числами, но это очень приятно! Мы здорово поработали.

Я считаю, что у «Феррари» тоже была очень быстрая машина на старте сезона, и во многих гонках они, если честно, были чуть быстрее. Но нам удалось улучшить эффективность болида, чтобы он работал на любых автодромах.

Макс в этом году выступал просто великолепно. В Сингапуре он допустил маленькую ошибку в трафике, но в остальном был абсолютно безупречен. Он показал очень зрелый пилотаж и всегда демонстрировал скорость. Макс полностью заслуживает все успехи в нынешнем году», – высказался Ньюи.

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