Эдриан Ньюи о том, что «Ред Булл»-2022 – его самый побеждающий болид: «Не особо дружу с числами, но это очень приятно»

прокомментировал рекордные показатели машины «Ред Булл» 2022 года.

За четыре этапа до конца сезона команда выиграла 77,77 процента гонок (14 из 18). Если Макс Ферстаппен и победят во всех оставшихся Гран-при, доля вырастет до 81,81 процента.

Ньюи, возглавляющий конструкторское бюро «Ред Булл», до 2006 года создавал чемпионские болиды «Уильямса» и , однако никогда не достигал таких значений. -1996 выиграл 75 процентов Гран-при, «Ред Булл»-2013 – 68,42, «Ред Булл»-2011 – 63,15, а «Уильямсы» 1992 и 1993 года – по 62,5.

«Я не особо дружу с числами, но это очень приятно! Мы здорово поработали.

Я считаю, что у «Феррари» тоже была очень быстрая машина на старте сезона, и во многих гонках они, если честно, были чуть быстрее. Но нам удалось улучшить эффективность болида, чтобы он работал на любых автодромах.

Макс в этом году выступал просто великолепно. В Сингапуре он допустил маленькую ошибку в трафике, но в остальном был абсолютно безупречен. Он показал очень зрелый пилотаж и всегда демонстрировал скорость. Макс полностью заслуживает все успехи в нынешнем году», – высказался Ньюи.

«Ред Булл» легко рвал «Феррари» полсезона – Ферстаппен выиграл титулы только из-за лучшей машины? Макс вообще помогает с развитием?

Знакомимся с Максом Ферстаппеном: прочел всего 3 книги, благодарен отцу за суровое детство, встречается с бывшей Квята

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram