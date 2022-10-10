Макс Ферстаппен: «Дождевые шины нужно сделать лучше – я бы и сам с радостью провел тесты с «Пирелли»

Пилот призвал «Формулу-1», и «Пирелли» подумать над повышением эффективности работы дождевой резины.

Ферстаппен выразил готовность участвовать в шинных тестах в случае необходимости:

«Я не хотел бы всех сейчас критиковать, но мне кажется, что нам нужны дождевые шины получше.

Особенно вспоминая то, как болиды «Формулы-1» гонялись в дождевых условиях в 90-х и начале 2000-х, несмотря на огромное количество воды на трассе.

Да, в такой дождь, какой шел в период красных флагов, сейчас нам было бы чрезвычайно трудно выехать на трассу на нынешних дождевых шинах. Но просто сравните это с тем, что было 20 лет назад – тогда у пилотов не было бы никаких проблем. Так что нужно найти решение.

Дождевую резину нужно улучшать, потому что нынешние дождевые шины получились слишком медленными и они убирают недостаточно много воды. Вот почему сейчас все стараются как можно быстрее перейти на промежуточные шины – на них ты просто будешь намного быстрее. Вы и сейчас могли это видеть – как только мы перешли с дождевых шин на промежуточные, то сразу поехали где-то на 5 секунд быстрее. Это слишком большая разница. Вот почему все стараются избегать использования дождевых шин.

Я бы и сам с радостью провел с «Пирелли» несколько дней тестов, опробовав шины всех типов. Как я уже говорил, это не критика, я с радостью готов помочь. Просто этим нужно заниматься.

Может быть нам удастся организовать еще несколько тестов в дождевых условиях и поработать вместе, чтобы найти способ улучшить шины. Чтобы хотя бы получить возможность проехать на дождевых шинах нормальную дистанцию, а не два круга, после чего перейти на промежуточные шины, и назвать это дождевой гонкой. Потому что дождевой гонка является только в том случае, если вы едете по трассе на дождевых шинах».

Пилот поддержал Ферстаппена, но отметил, что в первую очередь в данном вопросе нужно задуматься о решении проблемы с плохой видимостью из-за огромного количества брызг:

«Мне кажется, что большой проблемой этих болидов является плохая видимость. Так что нам нужно подумать над тем, как улучшить видимость, минимизировать количество брызг – особенно когда ты едешь прямо позади другой машины. Это здорово поможет. Потому что порой мы вполне можем гоняться в дождевых условиях, но этого не получается делать из-за плохой видимости. Потому что ехать прямо позади другой машины и при этом почти ничего не видеть – это попросту опасно».

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