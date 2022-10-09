Заявление ФИА о выезде трактора на трассу: «Красные флаги были показаны до того, как болид Гасли проехал мимо места аварии»

выпустила официальное заявление относительно инцидента с участием .

Пилот был в ярости после того, как чуть не столкнулся с трактором, который выехал на трассу для проведения эвакуации болидов сошедших ранее Сайнса и Албона:

«На трассе появился автомобиль безопасности, гонка была нейтрализована. Машина номер 10 (Гасли) получила повреждение, успела побывать в боксах после появления автомобиля безопасности, и в тот момент ехала на очень высокой скорости, стараясь догнать пелотон.

Поскольку погодные условия продолжали ухудшаться, красные флаги (остановка гонки) были показаны до того момента, как машина номер 10 проехала мимо того участка трассы, где кругом ранее случился инцидент».

Дождевой Гран-при Японии: Ферстаппен – лидер, гонка остановлена

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram