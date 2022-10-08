Отмар Сафнауэр: «Дружба Гасли и Окона возродится, надеюсь»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр рассказал, как Пьер Гасли и Эстебан Окон станут работать вместе.

Французы в детстве были друзьями, однако затем их отношения испортились. Гонщик Гасли со следующего сезона присоединится к «Альпин».

«Мы приняли взвешенное решение, общались заранее со всей командой, в том числе с . Это командный спорт, мы должны работать вместе.

Эстебан высказал большую поддержку, Пьер тоже. Они профессионалы, никаких проблем с совместной работой нет. Надеюсь, их дружба возродится – в какой-то момент они были друзьями. Но с профессиональной точки зрения они рады работать вместе. Они очень давно друг друга знают, соревновались между собой, оба являются очень быстрыми и амбициозными. Думаю, они здорово сработаются.

У нас были некоторые критерии, когда мы начали искать наиболее подходящего пилота. Команде требовались три качества: скорость, разумеется, опыт и в то же время молодость. Мало кто сочетает все три, а у Пьера, безусловно, они есть. Мы решили, что это прекрасный выбор. Поэтому он попал в шорт-лист, а затем мы попытались это осуществить», – заявил специалист.

Упущенные «Альпин» и не обладали сочетанием вышеперечисленных качеств, подчеркнул Сафнауэр:

«Даже у них не было всех этих вещей. Так что команде повезло заполучить Пьера, и нам не терпится начать работу».

«Альпин» и Гасли подписали многолетний контракт с 2023 года

Пьер Гасли: «Хочу внести вклад в борьбу «Альпин» за титулы в будущем»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram