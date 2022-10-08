Пьер Гасли: «Хочу внести вклад в борьбу «Альпин» за титулы в будущем»
Пьер Гасли нацелен на титулы с «Альпин».
Пилот «Альфа Таури» перейдет в «Альпин» по окончании сезона-2022.
«Выступать за коллектив со французскими корнями – нечто очень особенное. Я знаю сильные стороны «Альпин», так как сражался с командой на протяжении последних лет, ее прогресс и амбиции очень впечатляют.
Хотел бы поблагодарить «Ред Булл» за девятилетний путь, который мы прошли вместе. Их доверие и поддержка позволили мне стать гонщиком «Формулы-1», и наши успехи с «Альфа Таури» были весьма особенными.
Я хочу выдать свой максимум и использовать весь свой опыт для сражений за подиумы и в конечном итоге внести вклад в борьбу «Альпин» за титулы в будущем», – сообщил Пьер.
«Альпин» и Гасли подписали многолетний контракт с 2023 года
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