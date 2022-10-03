Чжоу Гуаньюй: «Латифи стоит чаще смотреть в зеркала – он просто захлопнул калитку и отправил меня в стену»

Пилот выразил недовольство действиями на Гран-при Сингапура.

Чжоу и Латифи столкнулись друг с другом на седьмом круге гонки в Сингапура, в результате чего Чжоу сразу сошел с дистанции заезда, а пилот сделал это чуть позже.

Стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, признали Латифи виновным и оштрафовали гонщика – в результате чего Латифи потеряет 5 позиций на старте предстоящего Гран-при Японии.

«На предыдущем круге он чуть не отправил меня в стену в восьмом повороте. Потом уже на следующем круге он слишком глубоко вошел в третий поворот, начал защищаться в четвертом и пятом повороте, и я подумал, что момент настал и я постараюсь обойти его по внешней траектории.

Мы поравнялись, а в следующее мгновенье я увидел, как он просто начал смешаться влево. И отправил меня в стену. Действовать так было совсем необязательно, учитывая то, что гонка тогда только-только началась.

Ему стоит чаще смотреть в зеркала заднего вида. Я мало что мог сделать. Мы ехали бок о бок и тут этот парень просто решил до конца захлопнуть калитку и отправить меня в стену», – рассказал Чжоу.

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