Латифи об уходе из «Уильямса»: «Поражение от де Вриса не стало определяющим. Очки в Монце вряд ли изменили бы ситуацию»

рассказал о причинах расставания с «Уильямсом».

Канадец покинет команду по окончании сезона-2022. На Гран-при Италии Николас проиграл дебютанту Нику де Врису, который замещал .

Латифи не согласен с мнением о том, что гонка в Монце стала определяющей.

«Нет, честно говоря, я так не считаю. Неважно, кто выступает в другой машине, если я не даю результат. Дело не в конкретной гонке. Даже если бы я заработал очки в Монце, вряд ли бы это изменило ситуацию.

Вопрос о том, остаюсь я или нет, сводился не к одному или двум очкам, а к выступлениям на протяжении всего сезона. Разумеется, гонка в Монце вышла неудачной, но рассматривалось множество Гран-при.

Все довольно просто. «Ф-1» завязана на результатах, и по многим причинам я не показывал скорость в этом году. Команда приняла решение, исходя из своих интересов, пошла в другом направлении. Я понимаю решение – результаты были не теми, которые я хотел бы увидеть. Я это принимаю и буду работать над следующим этапом своей карьеры», – заявил Латифи.

«Уильямс» объявил об уходе Латифи из команды по окончании сезона-2022

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