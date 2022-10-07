Льюис Хэмилтон: «Сегодня было довольно скучно. В оставшиеся дни должно быть сухо, так что я спокоен»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Все это было довольно скучно, просто серый и дождливый день. Мы немного потренировались на трассе, но в оставшиеся дни гоночного уик-энда в любом случае должно быть сухо. Все нормально, я спокоен.

Как бы то ни было, всегда есть найти какие-то решения – по настройкам болида, разобраться с износом и температурой шин, попробовать разные варианты баланса, меняя настройки между сессиями. Так что какие-то полезные вещи мы узнали. Хорошая новость в том, что в таких условиях нам удавалось довольно быстро «включать» шины.

С другой стороны, на сухой трассе, как я полагаю, «Феррари» и «Ред Булл» будут очень быстры. Конечно, я надеюсь, что и мы будем быстры, но эту надежду мы питаем в отношении каждой гонки», – рассказал Хэмилтон.

Хэмилтон и Ферстаппен – неудачники Гран-при Сингапура, Норрис на равных с победителем гонки в рейтинге Sports.ru

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